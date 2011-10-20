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Правительство Беларуси: К 2012 году мы должны выйти на 30% возмещения стоимости услуг ЖКХ, сегодня это 20,8%

20 октября 2011 14:39
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Уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ в год будет вырастать примерно на 10%. К концу года он должен выйти на 30% возмещения стоимости услуг ЖКХ, в следующем году - на 35-40%. Сегодня население оплачивает 20,8% стоимости услуг ЖКХ, все остальное доплачивает государство. Об этом заявил сегодня вице-премьер Беларуси Сергей Румас на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.
# Экономика # Белоруссия

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