Правительство Беларуси: К 2012 году мы должны выйти на 30% возмещения стоимости услуг ЖКХ, сегодня это 20,8%

Уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ в год будет вырастать примерно на 10%. К концу года он должен выйти на 30% возмещения стоимости услуг ЖКХ, в следующем году - на 35-40%. Сегодня население оплачивает 20,8% стоимости услуг ЖКХ, все остальное доплачивает государство. Об этом заявил сегодня вице-премьер Беларуси Сергей Румас на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.