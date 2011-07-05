Правительство Беларуси дало согласие на увеличение квоты республики в Международном валютном фонде

Это расширит доступ к финансированию из средств фонда и повысит возможности Беларуси в принятии решений.

Беларусь является членом МВФ уже 19 лет. Работа идет по трем основным направлениям, важнейшие из которых – сотрудничество с правительством и Нацбанком при подготовке программ экономической политики с акцентом на макроэкономические вопросы.

Так, реализация программы стенд-бай, которая завершилась в апреле 2010-го, позволила обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси. В настоящее время идут переговоры о подготовке новой программы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».