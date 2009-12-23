Правительственная делегация посетила Брестскую область

Энергетический вопрос решили в Пружанах. Новая ТЭЦ полностью обеспечила райцентр собственной дешевой энергией. За последний год здесь открыли несколько современных производств и создали десятки новых рабочих мест.

По-настоящему передовым в выполнении программы развития малых городов оказался Пружанский район Брестской области. Здесь реализовали три иннвационных проекта и решили сразу несколько проблем: создание рабочих мест, эффективная энергетика и развитие современных производств.

За строительством крахмального завода в Хорева следили всей округой. Здесь применили совершенно новые технологии родом из Китая, и ход работ контролировали специалисты из Поднебесной.

Владимир Педченко, инженер крахмального завода:

Это большое подспорье, когда открываются такие предприятия. Здесь задействовано 40 человек.

Сегодня на заводе уже подводят итоги года, первого для этого предприятия. Здесь получили 170 тонн крахмала. В планах на следующий год переработать порядка 11 тысяч тонн картофеля. Наладить выпуск очищенных клубней. Но и этого недостаточно. Ведь работа завода сезонная. Поэтому и стоит задача загрузить предприятие на круглый год. Например – освоить выпуск медицинского крахмала, который сейчас ввозится из-за рубежа.

Николай Петюшев, заместитель генерального директора «Научно-практического центра Национальной академии наук»:

– Мы сегодня можем производить столько крахмала, сколько его потребляется в Беларуси. Дальше мы должны думать о расширении продукции.

Особенности региона учли и при строительстве мини-ТЭЦ. 80% территории района – это леса. Древесная щепа и торф обеспечили город дешевой энергией и теплом.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Одна станция заменяет мощный энергетический узел районного центра. В стране более 100 районных центров. Глава государства поставил задачу быстро пройти этот путь. И в ближайшее время мы будем ставить 20-30 таких станций в наших областях каждый год. Это даст возможность уйти от внешних источников.

Инвестиции пришли и на местный молочный завод. Теперь здесь производят высокого качества сыры. А их покупатели в основном за границей.

Василий Козак, заместитель председателя Пружанского райисполкома:

– Молочный комбинат занимается производством сыров и сушкой сухого молока. А СП «Юнимилк-Пружаны» будет заниматься выпуском цельномолочной продукции. Продукция будет идти 100% на экспорт в Россию.

Елена Ярыш, главный агроном сельхозпредприятия «Отечество»:

– Посадили сад,постоили хранилище, вырастили урожай, положили в хранилище.

Сохранили в новых хранилищах. Они обеспечили регион собственной витаминной продукцией. Теперь фрукты можно продавать круглый год. И останавливаться на достигнутом в Пружанах не собираются. Здесь считают, что большие дела по силам и малым городам.