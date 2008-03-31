Правительственная делегация Хабаровского края впервые посещает Беларусь

Сегодня в Минск с визитом прибыл заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей этого российского региона Александр Левинталь.

Кондиционеры, компьютерное управление, низкий пол, комфортный теплый салон. Такие троллейбусы белорусского предприятия "Белкоммунмаш" вскоре появятся на улицах Хабаровска, Владивостока, Якутска. С самым дальним регионом России тесное сотрудничество продолжается 7 лет. Успешно реализуется соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2010 года. Новые контракты - тому подтверждение.



Доступная цена и хорошее качество. Гости отмечают, что именно это выгодно отличает технику белорусских предприятий. Только парк коммунальной техники в крае на 70% состоит из машин белорусского производства. Интерес к дорожной, лесной и к строительной технике. Следующий этап работы - создание сервисных центров по ее обслуживанию.



На Дальнем Востоке также заинтересованы в импорте коммунальной техники, продукции легкой промышленности, в том числе обуви, продуктов питания.



Белорусская торгово-промышленная палата также намерена развивать более активное сотрудничество с этим регионом России. Расширение сети лизинговых проектов и создание новых совместных предприятий - новый виток сотрудничества между регионами.