Правительственная делегация Беларуси вылетела в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром-2023»

Расширение торгово-экономических связей и промышленная кооперация. Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром вылетает в Екатеринбург. Уже завтра в столице Урала дадут старт международной промышленной выставке «Иннопром-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в 2023 году Беларусь примет участие в мероприятии в новом для себя статусе – страны-партнера. Наша экспозиция будет представлена более чем 120 предприятиями. А общая выставочная площадь составляет свыше 3 тысяч квадратных метров. Для Беларуси важно не просто продемонстрировать свои достижения, главная цель – новые контракты и договоренности. Деловая составляющая выставки – это более сотни мероприятий. Запланированы B2B-переговоры, ожидается подписание более 60 документов между участниками национальной экспозиции и иностранными партнерами.