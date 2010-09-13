Правительственная делегация Беларуси 13 сентября отправится в Ленинградскую область России

Стороны обсудят развитие торгово-экономических отношений и расширение производственной кооперации.В центре внимания – увеличение поставок белорусской продукции сельхозпереработки и продовольственных товаров, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники. В программе визита также – встречи и переговоры с российскими партнерами. Отметим, за первое полугодие товарооборот Беларуси и Ленинградской области увеличился на 21% и достиг почти 160 миллионов долларов.