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Правительственная делегация Беларуси 13 сентября отправится в Ленинградскую область России

13 сентября 2010 03:43
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Стороны обсудят развитие торгово-экономических отношений и расширение производственной кооперации.В центре внимания – увеличение поставок белорусской продукции сельхозпереработки и продовольственных товаров, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники. В программе визита также – встречи и переговоры с российскими партнерами. Отметим, за первое полугодие товарооборот Беларуси и Ленинградской области увеличился на 21% и достиг почти 160 миллионов долларов.
# Экономика

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