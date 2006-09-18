Правила розничной торговли табачными изделиями будут ужесточены

Соответствующие изменения своим постановлением Совмин внес в правила розничной торговли. Согласно документу, в Беларуси с середины декабря запретят продавать табачные изделия методом самообслуживания. Это позволит усилить контроль за продажей табачных изделий, чтобы ограничить доступ к ним несовершеннолетних. Принимаются они в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Ранее в республике была запрещена торговля табачными изделиями из открытых потребительских упаковок, на вес и поштучно, уточнили в Министерстве торговли.