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Правила розничной торговли табачными изделиями будут ужесточены

18 сентября 2006 14:30
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Соответствующие изменения своим постановлением Совмин внес в правила розничной торговли. Согласно документу, в Беларуси с середины декабря запретят продавать табачные изделия методом самообслуживания. Это позволит усилить контроль за продажей табачных изделий, чтобы ограничить доступ к ним несовершеннолетних. Принимаются они в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Ранее в республике была запрещена торговля табачными изделиями из открытых потребительских упаковок, на вес и поштучно, уточнили в Министерстве торговли.
# Экономика

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