Практика создания объединений по типу БМЗ в Беларуси будет продолжена

Президент Беларуси считает необходимым продолжить практику создания в стране многопрофильных производственных объединений. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая отчет генерального директора Белорусского металлургического завода Анатолия Савенка. По его словам, крупные промышленные структуры должны вести за собой всю экономику страны. Он сослался на опыт стран, где всего лишь несколько крупных компаний определяют экономику всего государства.

Александр Лукашенко:

Мы помогали восстановить производство на крупных предприятиях, когда мы их поднимали, модернизировали, а потом за счет убыточных или же заброшенных предприятий расширяли объемы и номенклатуру товаров, которые выпускаются на головном предприятии.

По его словам, головное предприятие, как локомотив, вытаскивало за собой эти отстающие предприятия. В итоге образовывались очень крупные компании.



Мощность БМЗ - более 2,5 миллионов тонн в год продукции, которая отправляется в 70 стран. С начала года поставки выросли на треть.

Завод - единственный в мире производит металлокорд по полному циклу. Сейчас строится новый цех по его производству. Это один из четырех инвестпроектов, которые уже реализуются. Самый крупный из них связан с созданием производства листового проката. Инвестиции по нему оцениваются в более чем миллиард долларов.