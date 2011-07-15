Практика создания объединений по типу БМЗ в Беларуси будет продолжена

Александр Лукашенко:
Мы помогали восстановить производство на крупных предприятиях, когда мы их поднимали, модернизировали, а потом за счет убыточных или же заброшенных предприятий расширяли объемы и номенклатуру товаров, которые выпускаются на головном предприятии.
По его словам, головное предприятие, как локомотив, вытаскивало за собой эти отстающие предприятия. В итоге образовывались очень крупные компании.
Мощность БМЗ - более 2,5 миллионов тонн в год продукции, которая отправляется в 70 стран. С начала года поставки выросли на треть.
Завод - единственный в мире производит металлокорд по полному циклу. Сейчас строится новый цех по его производству. Это один из четырех инвестпроектов, которые уже реализуются. Самый крупный из них связан с созданием производства листового проката. Инвестиции по нему оцениваются в более чем миллиард долларов.