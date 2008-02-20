В отстающие хозяйства Минщины пришли 126 инвесторов. Половина из них со столичной пропиской.

Еще три года назад хозяйство "Лебедево" прозябало. С поголовьем скота в тысячу голов СПК чуть справлялся. После присоединения к "Минскэнерго" здесь не только стадо увеличилось вдвое. Отстроена новая ферма, и даже заработал современный доильный зал. Не только люди работают в комфорте, но и коровы довольны.

Молока действительно стало больше. Ежедневная выручка от продажи достигает 7 миллионов рублей. Другой ситуации быть и не могло. "Минскэнерго" каждый год вкладывало в развитие СПК как минимум 4 миллиарда.

В отстающие хозяйства Минщины пришли 126 инвесторов. Половина из них со столичной пропиской. За три года общий объем вложенных средств превысил отметку в один триллион 400 миллиардов рублей. Производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2003 годом увеличилось на 72%.

Результаты обнадеживают, отметили сегодня на совместном заседании Минских облисполкома и горисполкома. Столица и в дальнейшем будет помогать селу. Но средства будут направляться туда, где ожидается реальный результат.

Практика присоединения убыточных сельхозорганизаций к крупным предприятиям себя оправдала. Однако почти треть реформированных хозяйств по-прежнему работают неэффективно. К сожалению не все руководители стали на приобретенной земле хозяевами.

По словам специалистов в некоторых хозяйствах все-таки придется заменить инвестора. Работать на селе не так уж и просто, как многим казалось изначально.

