Практически 30% жилья в Минске сдано с существенными нарушениями

Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством столицы. Глава государства уделил внимание насущной проблеме для большинства минчан – строительству жилья.

Контроль за качеством и за сроками возведения должны быть жестче, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– За первые четыре месяца текущего года Минск не только не дотянул до запланированных объемов, но и построил меньше, чем год назад. А сколько скандальных ситуаций с качеством жилых помещений? Практически 30% отведенного жилья сдано в эксплуатацию с существенными нарушениями.

Раскритиковал глава государства и ЖКХ города.

Александр Лукашенко:

– Это самые болезненные темы для минчан. В прошлом году количество жалоб возросло почти на 30%. Люди жалуются на несоблюдение сроков постановки домов на капитальный ремонт, низкое его качество, волокиту жилищно-коммунальных служб, грубость их работников. Получается, что наделение ЖЭСов правами юридического лица привело не к повышению качества услуг, как было обещано, а к усилению бюрократизации и бесконтрольности этих организаций.

Александр Лукашенко останавливался на каждой проблеме, которая волнует современного горожанина.

Александр Лукашенко:

– Не прощайте никому того, что я говорил здесь в негативе. Особенно бюрократизм и волокиту. Все мои жесткие решения исходят из Минска, из того, что происходит в Минске, из требований минчан. Люди должны жить нормально. Мы все в этом зале с вами «киты», мы имеем крупные портфели, мы все у власти, мы хорошо сегодня обеспечены и нормально живем. И что, вы думаете, это будет до смерти так? Нет. Скоро мы с вами станем обычными людьми, пенсионерами, которых очень много в Минске, просто, обычными людьми. И что потом? Мы опять будем возмущаться, нас изнутри будет червь точить, мы будем себя бичевать за то, что будучи у власти, мы не выстроили ту систему, которой мы будем гордиться.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.