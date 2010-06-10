Прямой эфир

Праграму развіцця бульбаводства рэалізуюць на Міншчыне

10 июня 2010 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Паводле яе, вытворчасць другога хлеба павінна стаць адной з самых эфектыўных галін сельскай гаспадаркі.

Зараз у вобласці павялічваюць плошчы пад культуру, асвойваюць сучасную тэхніку, мадэрнізуюць сховішчы. Перспектыўны праект — сварэнне бульбаперапрацоўваючых комплексаў.

На Міншчыне першай ластаўкай стала гаспадарка «Дукора» Пухавіцкага раёна. Нядаўна яе далучылі да мясцовага харчовага прадпрыемства. У бульбавытворчасць уклалі 2 мільярды рублёў. Грошы пайшлі на тэхнічнае пераўзбраенне, мінеральныя ўгнаенні і сродкі аховы расліны. Пасяўныя плошчы тут павялічылі ўтрая. На чарзе — рамонт бульбасховішча.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 июня 2010 12:42

Министр финансов Республики Беларусь: Потенциал для роста заработной платы существует

10 июня 2010 12:41

Эксперты Таможенной тройки обсуждают в Москве изменение ставок ввозных пошлин на отдельные товары

10 июня 2010 06:52

Голландские овощи и цветы будут выращивать в Беларуси