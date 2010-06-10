Праграму развіцця бульбаводства рэалізуюць на Міншчыне

Эксперты Таможенной тройки обсуждают в Москве изменение ставок ввозных пошлин на отдельные товары

Беларусь рассчитывает, что таможенной тройке удастся сформировать союз без изъятий и ограничений. У сторон – достаточно ресурсов для подписания соглашения. Об этом сегодня заявили в МИД нашей страны.