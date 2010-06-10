Праграму развіцця бульбаводства рэалізуюць на Міншчыне

Зараз у вобласці павялічваюць плошчы пад культуру, асвойваюць сучасную тэхніку, мадэрнізуюць сховішчы. Перспектыўны праект — сварэнне бульбаперапрацоўваючых комплексаў.
На Міншчыне першай ластаўкай стала гаспадарка «Дукора» Пухавіцкага раёна. Нядаўна яе далучылі да мясцовага харчовага прадпрыемства. У бульбавытворчасць уклалі 2 мільярды рублёў. Грошы пайшлі на тэхнічнае пераўзбраенне, мінеральныя ўгнаенні і сродкі аховы расліны. Пасяўныя плошчы тут павялічылі ўтрая. На чарзе — рамонт бульбасховішча.