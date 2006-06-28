Позиция Беларуси по росту цен на газ определена

На базе <Белтрансгаза> будет создано совместное предприятие, кроме этого, российского партнера пригласили к участию в еще нескольким проектах - строительстве хранилища для голубого топлива под Мозырем и участию в реконструкции Гродноазота.
Рассматривается также проект совместного строительства второй ветки газопровода Ямал-Европа. Он позволит России увеличить поставки голубого топлива в Европу на 30 млрд. кубометров. Для белорусской стороны - это ощутимая прибыль. Совместный доход может составить 22 млн. долларов. Сейчас в Беларуси продолжается строительство компрессорных станций первой ветки Ямал-Европа - работы идут по графику, качеством российский заказчик доволен.