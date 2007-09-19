Повышения таможенных пошлин на ввоз автомобилей в Беларусь не планируется

Министерство иностранных дел нашей страны проводит работу по унификации Таможенного тарифа Республики Беларусь с действующим тарифом Российской Федерации.

Между тем, в Беларуси планируется изменить порядок ввоза автомобилей по доверенности. Это позволит исключить случаи незаконной предпринимательской деятельности. Соответствующие документы подготовлены Государственным таможенным комитетом совместно с министерством по налогам и сборам и министерством внутренних дел. Уже в ближайшее время решение по этому вопросу будет принято окончательно.

Также Государственный таможенный комитет подготовил проект указа, регулирующего деятельность магазинов беспошлинной торговли - "Дьюти-фри". Сейчас он находится на согласовании в Администрации президента.

Государственный таможенный комитет Беларуси предлагает ограничить до 35 кг вес товаров, беспошлинно ввозимых в страну. Многие страны ограничивают ввоз товаров на свои территории по весу или общей стоимости продукции. Норма по весу до 35 килограммов является актуальной, поскольку действует на авиа- и железнодорожном сообщении. Она будет распространяться на все виды транспорта и на все товары.

