В Беларуси с 1 сентября повышена зарплата отдельным категориям бюджетников.

Соответствующее постановление приняло Правительство, исполняя поручения главы государства. Так на 10% увеличились тарифные оклады молодым специалистам, получившим высшее и среднее специальное образование за счёт бюджета. На 25% — педработникам бюджетных организаций, за исключением профессорско-преподавательского состава вузов. Повысится зарплата и у врачей. Тарифные оклады работников социальной и культурной сфер увеличены на 15%.

Повышение зарплаты повлечет дополнительные расходы государственного бюджета на 70 миллиардов рублей ежемесячно.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Как раз два этапа, которые определяет Правительство для повышения заработной платы во втором полугодии для работников бюджетной сферы. Это, во-первых, сейчас поднять заработные платы тем категориям работников, которые отстают по этому уровню, хотя нагрузка у них при этом такая же, как и у других специалистов. Второй этап — повышение заработной платы в ноябре за счет повышения тарифной ставки первого разряда для всех работников бюджетной сферы.