Повышение тарифов на энергоресурсы

Экономить энергоресурсы придется всем - и частным потребителям и гигантам промышленности.

Рост входящей цены на энергоносители неизбежно привёл к повышению тарифов для белорусских потребителей. С 1 июля для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей цена киловатчаса возросла на 12%, для бюджетных организаций - почти на 48%. Населения данное повышение тарифов не коснётся.



В начале года, чтобы сгладить нагрузку на реальный сектор экономики, цены на энергию были подняты не в полной мере, временным источником компенсации стал инновационный фонд Минэнерго, из которого было взято более 800 миллиардов. Сейчас намечено вернуть средства для выполнения программ в электроэнергетике и газовой отрасли. Средства, полученные за счет повышения тарифов на энергию, будут направлены на реализацию инвестиционных и социальных программ

И сегодня Венесуэла, один из основных партнеров Беларуси, заявила, что в 2009 году займет первое место по разведанным, извлекаемым запасам нефти, которые достигнут 316 миллиардов баррелей. Крупнейшие в мире запасы углеводородного сырья находятся в нефтеносном поясе Ориноко. Напомним, что в ноябре текущего года именно в бассейне этой реки совместное белорусско-венесуэльское предприятие "СейсмоВенБел" планирует начать работы. СП сможет добывать до 10 миллионов тонн нефти в год, из которых 40% - это 4 миллиона - для Беларуси.