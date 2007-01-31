Повышение ставок по кредитам в ближайшее время не ожидается

Нацбанк страны намерен в конце года выйти на запланированные показатели по ставке рефинансирования.Об этом сообщил глава Нацбанка Петр Прокопович. С 1 февраля произойдет повышение ставки рефинансирования до 11%. В главном банке страны такую меру пояснили. Это связано с политикой Нацбанка, призванной, в первую очередь, повысить привлекательность сбережений в рублях. В дальнейшем этот показатель будет снижен и планируется, что в течение года ставка рефинансирования не превысит 7-9% годовых. Глава Нацбанка считает, что в Беларуси в отношении вопроса введения российского рубля была выбрана оптимальная позиция.