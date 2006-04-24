Повышение цены на газ может негативно сказаться на работе российских предприятий

Россия настроена на серьезную экономическую интеграцию с Беларусью и рассчитывает на более конкретное сотрудничество двух стран в сфере машиностроения, радиоэлектроники, легкой промышленности.Об этом заявил глава российского дипломатического представительства в Беларуси Александр Суриков на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Коноплевым. Спикер нижней палаты парламента заметил, что товарооборот между нашими странами может быть увеличен до 20 миллиардов долларов. Парламентарии сделают все возможное для этого на законодательном уровне. Беларуси и России необходимо решать вопрос цены на газ взвешенно. Российский посол заметил, что значительное повышение цены также может негативно сказаться и на работе российских предприятий.