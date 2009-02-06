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Повышение цен на товары и услуги в Беларуси может быть лишь экономически обосновано

06 февраля 2009 08:54
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Это касается и рынка медицинских препаратов. Ценовая ситуация на рынке фармацевтической торговли под жёстким контролем Минздрава. Накануне, как в государственных, так и частных аптеках, начались регулярные мониторинги по наиболее востребованным медикаментам. Первые проверки показали, что цены на белорусские препараты повысились только на новые партии, и то незначительно. Тенденция происходит по причине роста стоимости импортного сырья.

Тем временем, белорусские фармацевты намерены увеличивать объёмы импортозамещения. Так, на логойском предприятии прошли испытания три новых препарата: противовоспалительный, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения содержания в крови холестерина. Они уже запущены в производство, и цена в два раза ниже зарубежных аналогов.
# Экономика

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