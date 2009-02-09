Повышение цен на товары и услуги в Беларуси может быть лишь экономически обоснованно

Это, касается и рынка медицинских препаратов. Ценовая ситуация на рынке фармацевтической торговли под жестким контролем Минздрава.

В аптеках, причем как в государственных, так и частных, начались регулярные мониторинги по наиболее востребованным медикаментам.

Цены на лекарства привязаны к курсу валют – в государственных аптеках из 3 тысяч наименований новые цены сформированы только на 40 наименований – среди них 17 импортных лекарственных средств и 23 отечественных. Цены на белорусские препараты повысились только на новые партии. И то незначительно. Тенденция происходит по причине роста стоимости импортного сырья – она и диктует новую цену белорусского медикамента.

Понятно одно: если импортные препараты могут подорожать в разы, то белорусские – незначительно. Надо увеличивать объемы импортозамещения. Вот один из белорусских фармацевтических заводов. Сейчас здесь проходят биэквивалентные испытания трех лекарственных средств: "Нимесулида" – противовоспалительного препарата, "Метопролола" – это для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и "Аторвастатина" – для уменьшения содержания в крови холестерина.

На логойском фармазаводе производят препараты-аналоги импортных. Только цена в два раза ниже. Здесь пустили на конвейер таблетки по евростандартам – GMP – это так называют требования, которых придерживаются самые брендовые производители – начиная от сырья, заканчивая упаковкой. Они такие единственные в стране. Предприятие специализируется преимущественно на производстве дженериков – аналогов известных импортных оригинальных препаратов, утративших патентную защиту. Сейчас в активе молодого логойского фармзавода – 19 лекарственных средств, которые реализуются как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Надо сказать, что цены в государственных аптеках от коммерческих особо не отличаются. Но чтобы не было никаких ссылок в будущем на то, что, мол, у нас новые поставки и новые цены – каждый день контрольные закупки в аптеках делает Минздрав и Минэкономика – они потребуют объяснений, ели цены изменились не обосновано.