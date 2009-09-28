Повышение цен на сахар на руку белорусским производителям

Котировки на сахар на Лондонской бирже в сентябре поднялись до уровня более 600 долларов за тонну - исторического максимума за 28 лет.

С начала года в России сахар - один из лидеров по темпам роста цен среди продовольственных товаров. За полгода он подорожал на треть, а на мировом рынке цена взлетела почти вдвое. Дефицит был вызван засухой в Индии - втором по величине производителе сахара в мире, и проблемами с поставками из Бразилии - лидера мирового производства песка. Здесь осадки не позволили фермерам вовремя собрать урожай. По мнению эксперта наиболее остро дефицит сахара будет ощущаться в период с октября нынешнего года по март будущего.

Ситуация на руку белорусским производителям сахара. Еще два года назад они столкнулись с проблемой сбыта и были вынуждены искать новые рынки, но теперь ситуация изменилась. Засуха в Индии и ливни в Бразилии привели к дефициту сахара в мире. Рынок отреагировал значительным ростом цен - почти в два раза. Каждый день на белорусские сахарные заводы приезжают потенциальные клиенты из-за рубежа.

В Жабинке, где раньше арендовали склады для готовой продукции, теперь будут строить собственные бункеры для хранения. Уже произвели более 20 тысяч тонн сахара нового урожая. За качеством каждой партии строго следят в лаборатории. Основными показателями являются уровень сахарозы, влажность и цвет.

В целом по стране объемы производства сахара могут превысить рубеж в полмиллиона тонн.