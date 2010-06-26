Повышение цен на газ-нефть невыгодно не только белорусам, но и российским предприятиям

Ещё несколько лет назад из Кричева на экспорт уходила львиная доля производимой продукции. Основным потребителем шифера и цемента была Россия. Город приграничный, потому торговать с восточным соседом было выгодно и удобно. Россияне тоже не жаловались. Сейчас покупателей с востока меньше.
От повышения цен на энергоносители на предприятии вынуждены поднимать цены и на свою продукцию потребителям, среди которых и Россия. А значит и переплачивать придётся в итоге российскому потребителю.
Постоянные партнеры на заводе остались. Даже не смотря на растущие цены. К ним и в России не привыкать. Нефть и газ там тоже дорожают, правда, не такими темпами как в Беларуси.