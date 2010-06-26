Повышение цен на газ-нефть невыгодно не только белорусам, но и российским предприятиям

Повышение цен на российские энергоносители. Эта тема не раз становилась камнем преткновения в отношениях Беларуси и России. Однако, как показывает практика, это невыгодно не только белорусским предприятиям. Насколько оправдан рост цен на российские энергоносители?

Ещё несколько лет назад из Кричева на экспорт уходила львиная доля производимой продукции. Основным потребителем шифера и цемента была Россия. Город приграничный, потому торговать с восточным соседом было выгодно и удобно. Россияне тоже не жаловались. Сейчас покупателей с востока меньше.

От повышения цен на энергоносители на предприятии вынуждены поднимать цены и на свою продукцию потребителям, среди которых и Россия. А значит и переплачивать придётся в итоге российскому потребителю.

Постоянные партнеры на заводе остались. Даже не смотря на растущие цены. К ним и в России не привыкать. Нефть и газ там тоже дорожают, правда, не такими темпами как в Беларуси.