Поужинать с друзьями дома - 150 тыс.

А чтобы хорошо провести время в теплой компании в какой-нибудь из точек общепита, коих в столице предостаточно, нужно, чтобы в кошельке лежало не менее четырехсот тысяч рублей.Источник: газета Рэспубліка

Потому что наш человек, если уж наш человек идет поужинать, сделать это должен основательно. Посему возьмем горячее - от шести до восемнадцати тысяч, гарнир к нему - от четырех-пяти, салат - от трех с половиной до шести и холодные закуски - от трех до восемнадцати. Поставим на стол мясное и овощное ассорти, а это порядка двенадцати тысяч каждое. И какой же стол без спиртного: желающим выпить что-нибудь покрепче придется раскошелиться тысяч на шесть за 50 грамм водки, за бокал вина - от четырех тысяч, коктейли начинают свой отсчет от шести-восьми тысяч.

Не употребляющие спиртное наверняка закажут сок, стакан которого стоит от двух с половиной тысяч белорусских рублей. Плюс чашка чая или кофе, от двух до восьми тысяч соответственно, и десерт - от четырех до двенадцати.

О фруктах стоит поговорить отдельно. Мне, например, непонятно, откуда берутся ценники на них. Не так давно в семье праздновался юбилей, и мне, как организатору банкета, очень хотелось бы видеть на столе ананасы, киви, апельсины, яблоки, некоторые экзотические вкусности. Но все это великолепие в исполнении поваров-виртуозов обходилось в три раза дороже, чем если бы я купила фрукты в магазине. Поэтому, если не жалко, для гостей можно заказать ассорти, стоить которое будет от двенадцати тысяч белорусских рублей. И, как показывает практика, в основном вам подадут по половинке яблока и груши, пару долек лимона, ну, может, еще апельсин или банан, все, правда, будет фигурно нарезано и красиво разложено.



Вот и считайте, во сколько обойдется средний ужин на шестерых, включая по 100 грамм спиртного, чай-кофе и десерт. В самом скромном исполнении - 56-60 тыс. на человека, а на всю компанию - 330-360. Деликатесы в виде икры, семги, седла барашка, утки по-пекински не рассматриваются.



Альтернативный вариант - пиццерия, подходящий более людям молодым. В этом заведении, заказав по пицце и бокалу пива, можно тысяч за сто двадцать накормить шестерых. Опять же, многих притягивает атмосфера подобных заведений.



Вариант домашних посиделок, несомненно, дешевле. Возьмем, к примеру, продукты, использовавшиеся при приготовлении ресторанных блюд. Соки, фрукты, десерт обойдутся, несомненно, дешевле - как минимум в два раза, за спиртное также не придется переплачивать.



В общем и целом, чтобы побаловать гостей домашними деликатесами, можно потратить около ста пятидесяти тысяч белорусских рублей, несколько часов у плиты, иметь на выходе хорошее настроение и огромную гору грязной посуды впридачу.