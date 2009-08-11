Потеряем деревню – потеряем государство

Президент Беларуси по традиции ответил на вопросы журналистов.

О ПОЕЗДКАХ ПО РЕГИОНАМ

Комментируя высказывания в некоторых оппозиционных СМИ, содержащие критику поездок Президента в регионы страны, Александр Лукашенко отметил:

– Если они начинают беситься, значит, я все делаю правильно. Если же начинают похваливать – ищи недоработки. Это известно, это классика, и не мной это придумано.

Говоря о сути своих поездок по регионам, глава государства пояснил, что обсуждение хода уборочной кампании – это исключительно фон.

– Ведь когда я пролетаю над полями на вертолете, я изучаю ход и качество уборки гораздо подробнее, чем потом, когда, приземлившись, слушаю доклады, – сказал Президент.

– А что же тогда главное? Для меня важно узнать, как выполняются мои поручения. Например, в Ляховичах я узнал о том, строятся ли у нас свинокомплексы в соответствии с высокими европейскими стандартами, – отметил Александр Лукашенко. Во-вторых, по словам Президента, он хотел посмотреть, не допущено ли каких-то ошибок. Глава государства добавил, что успешное освоение новых технологий, которые и были продемонстрированы во время посещения им хозяйств Беларуси, позволит совершить своего рода революцию в отечественном сельском хозяйстве.

В качестве примера Александр Лукашенко привел СПК «Агрокомбинат Снов».

– Здесь достигнута вершина. И сегодня они могут продавать свою продукцию куда захотят. Кто бы ни пробовал закрыть для них свой рынок – они успешно найдут другой, – отметил глава государства.

Белорусский лидер также пояснил, что поездки по регионам позволяют подробно проанализировать самые глубокие вопросы, через решение которых можно выйти на выполнение стратегических задач в развитии экономики.

Вновь возвращаясь к теме спекуляций в прессе, Президент сказал:

– Наша так называемая оппозиция, видимо, не доросла до того уровня, когда она способна положительно оценить какие-то инициативы Президента. Я с сожалением отношусь к этим людям.

– Мне оправдываться не в чем. Вы помните, как у нас в стране были пустые прилавки, а сегодня нам некуда девать продукцию. Хочу, чтобы вы знали: я просто так ничего не делаю. Если мы сегодня не будем уделять должное внимание сельскому хозяйству, если мы сегодня потеряем деревню, то мы потеряем государство. Если мы упустим все процессы, которые идут в сельскохозяйственных отраслях, то это в будущем обойдется нам во много миллиардов долларов, – заключил глава государства.

О ПОСТАНОВЛЕНИИ №991

Постановление №991 создало бы излишнюю монополизацию в белорусской экономике.

– Это абсолютно лишнее, ненужное постановление. Это головотяпство. Необходимость избежания посредников в торговле – это не ново. Я всегда настаивал на том, что нужно убирать как можно больше лишних посреднических звеньев из экономической цепочки. Но у кого что покупать и кому продавать – это дело руководителей предприятий. Это им я адресовывал этот посыл. Но почему мы должны указывать конкретному руководителю, как ему действовать? – отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что дело самих предприятий – сравнивать цены и отыскивать партнеров.

Глава государства констатировал, что постановлением правительства №991 фактически создавалась система узаконенных посредников.

– То есть, нет никакой конкуренции. Фактически мы монополизируем эту сферу, – отметил Александр Лукашенко. – А самое главное: этим документом нарушался принцип коллегиальности работы правительства. Ведь правительство – это коллегиальный орган, где все министры должны принимать участие в обсуждении тех или иных решений. Правительство – а не только премьер-министр. В данном же случае премьер-министр с кем-то вдвоем поручили какому-то чиновнику в аппарате правительства (заметьте, даже не в Министерстве торговли, а в Аппарате Совмина) подготовить это постановление. Затем: ура, проголосовали, приняли! А если бы они внесли проект этого постановления на рассмотрение всего правительства, оно бы никогда не прошло: Минэкономики возразило бы, и не только.

Александр Лукашенко добавил, что в случае реализации такого нормативного акта последствия для белорусской экономики могли быть плачевными.

– Я им сказал откровенно: мужики, допустим, вы сделали ошибку. Тогда, если вы это поняли, признайте её честно. Зачем вносить какие-то правки в документ, если и так понятна его ошибочность? – сказал Александр Лукашенко. – Ведь это же нелогично: мы даем большую свободу действий руководителям предприятий и в то же время связываем им руки, диктуя, что им у кого надо покупать.

– В конечном итоге руководитель предприятия всё равно даст ответ за все свои действия. Этот ответ будет выражаться не валом продукции, а размером прибыли, – заключил глава государства.

О РОЛИ ГОСПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА

Полная реализация госпрограммы возрождения села в Беларуси обеспечит выход отечественного сельского хозяйства на европейский уровень.

– Ведь мы только около половины мероприятий выполнили по программе возрождения села, – сказал глава государства. – А когда реализуем всю программу, выйдем на европейский уровень.

По мнению Александра Лукашенко, если сельхозпредприятия Беларуси будут на таком уровне, как агрокомбинат «Снов», то у страны не будет конкурентов в сельском хозяйстве, сообщает БЕЛТА.

– Что нужно для достижения этой цели. Это дисциплина на производстве, нормальная зарплата сотрудникам, высочайший уровень технологий, – подчеркнул глава государства.