Потечет ли "голубое" топливо по конструктивному руслу?

В Москве продолжаются "газовые" переговоры. в "Белтрансгазе" сообщили, что они вышли в конструктивное русло.

Белорусская и российская стороны обменялись мнениями.

30 декабря первый вице-премьер республики Владимир Семашко дал разъяснения по спорным позициям. После положительного ответа "Газпрома" он готов вылететь в Москву для заключения контракта. До 1 января должны определиться и с условиями поставок нефти. Соглашение о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты до сих пор не подписано.

30-31 декабря планируется принятие окончательного решения. Беларусь с самого начала разделяла подход российской стороны о неизбежном росте цен на энергоноситель. К 2011 году Россия предполагает полностью выйти на принцип равнодоходности реализации газового топлива внутри страны и за рубежом.

В стоимости концерна "Белтрнасгаз" сомнений уже нет. Российский монополист наконец-таки согласился с его оценкой в 5 миллиардов долларов. Беларусь добивается, чтобы суммы вырученной от продажи газотранспортной системы республики, хватило на удержание цен на энергоносители в переходном периоде.

В "Газпроме" заявляют, что без главного белорусского "переговорщика" - первого вице-премьера Владимира Семашко - не ждут продвижения в обсуждении контракта. Правда, заместитель главы правительства Беларуси готов вылететь в Москву. Сам же "Газпром" тянет с ответом.

Заместитель генерального директора ОАО "Белтрансгаз" Михаил Пучило.

Помимо условий поставок в Беларусь российского газа, до Нового года стороны должны были определиться и с условиями поставок нефти. Однако угроза газовой блокады, заполнившая доверху мысли чиновников и страницы СМИ, вытеснила также нерешенные нефтяные проблемы. Между тем, 2007-й на носу, а соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты, которые Россия и Беларусь должны были подписать еще до 15 декабря, пока нет.

Председатель концерна "Белнефтехим" Александр Боровский.



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29 декабря Международный фонд единства православных народов, который возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Алексий второй, наградил компанию "Газпром" премией "За укрепление духовного единства народов России, Беларуси и Украины". В то же время, как заявил 30 декабря в интервью корреспондентам СТВ Митрополит Филарет, вручение "Газпрому" премии в сложившейся за последние дни ситуации выглядит, скорее, как недоработка фонда, который и решил присудить звание лауреата заранее, ещё не зная, как будут развиваться отношения между "Газпромом" и Беларусью.

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В своей позиции Владыко отметил, что современное церковное зодчество, поддержка малых храмов российской глубинки и участие в патриарших программах фонда, несомненно, делают честь "Газпрому". Однако российской компании при всём её желании "укреплять духовное единство наших народов", стоило бы понимать. Укрепление национальной сплочённости и созидание международного православного единства, а именно за это фонд и даёт премии, - это сложное, многоплановое и многополярное явление, - отмечает в своём заявлении пресс-служба белорусского экзархата. "Заботясь о всех верных чадах православной церкви и о всех своих белорусских соотечественниках, священноначалие белорусского экзархата московского патриархата считает своим пасторским и гражданским долгом обратить внимание учредителей фонда, российского и белорусского правительств и компании "Газпром" на соблюдение чаяний жителей Беларуси в вопросах, имеющих для них и для страны в целом жизненно важное значение", - сообщил Филарет-митрополит минский и слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси.