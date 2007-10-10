Построить жилье в Беларуси станет проще

В стране планируют расширить перечень банков, занимающихся льготным кредитованием населения.

Кроме АСБ "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" в эту систему будут включены и другие, в том числе, негосударственные финансовые организации.

Сегодня АСБ "Беларусбанк" - основной источник для получения кредитов на строительство жилья в городе. За 8 месяцев этого года здесь предоставлено кредитов на сумму 710 миллиардов рублей. Сельчане пользуются услугами "Белагропромбанка". Темпы кредитования отстают лишь немногим.

Пока средства на строительство населению выдают только государственные банки. В ближайшее время перечень финансовых организаций по выдаче кредитов будет расширен. До конца года активно работать на рынке кредитования начнут "Лоробанк", "Дельта Банк", "Международный резервный банк".

Давать белорусам деньги под проценты банки не опасаются. Кредитополучатели очень добросовестны. Возвращают все в срок, и даже раньше. Перед банками ответственность тоже повышается. Все они до заключения кредитных договоров будут предоставлять заемщику информацию о предстоящих платежах.

Охотно банки дают взаймы многодетным семьям. Ведь в погашении кредита им помогает государство. Льготные кредиты для многодетных. С их привлечением в микрорайоне "Лошица" построен дом для больших семей. Задолженность тех, у кого более 5-ти детей, в течение 40 лет выплачивается за счет государства.

Ольга Довнар с мужем и шестерыми детьми в этом доме живут полтора года. Через 42 года квартира станет собственностью семьи. А пока кредит гасит государство. Любимица семьи - единственная девочка - Настя. Братья уступили ей отдельную комнату в 4-х комнатной квартире.

Семьи, где трое детей, могут рассчитывать на погашение государством половины льготного кредита. Если детей четверо, получают 70 процентов помощи. А с принятием закона об ипотечном кредитовании, жилья в стране будет строиться еще больше.

