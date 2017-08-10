«Построить нам надо эти 1200 ферм – кровь с носа»: Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму «Квасевичи»

Успехи страды обсуждали на зерновом поле хозяйства «Квасевичи». Здесь уже успели убрать почти 80% площадей. Регион лидирует по уборке – есть первый миллион тонн намолота.

Новости Беларуси. Аграрии рассчитывают собрать порядка 10 миллионов тонн хлеба. Об этом Александру Лукашенко доложили во время рабочей поездки по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня жатва идет во всех районах страны. Планируется, что уже 11 августа к обеду вес общего белорусского каравая составит 4 миллиона тонн – это половина всего предполагаемого урожая . Без учета кукурузы.

Пока в отстающих – Витебская область. Александр Лукашенко подчеркивает: упрекать никого не нужно – все активно включились в работу, но организовать помощь, чтобы не потерять хлеб, необходимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил. Нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор, перерабатываем его. Не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Просто отрядами. Вот он приезжает – 10 комбайнов, 20 машин для отвозки зерна. Ведем уборку, на элеватор сразу, хлеб положим в амбар. Там разберемся. У нас альтернатива. Какой выбор? Или оно на поле сгниет, мы не уберем, или ты возьмешь его на комплексы, притом заплатишь же еще. Конечно, не по бешеной цене, но. Цена известна, минус затраты.

В ходе рабочей поездки глава государства посетил молочно-товарную ферму «Квасевичи». Пять лет назад здесь полностью завершили модернизацию: установили самое современное доильное оборудование. Это позволило увеличить численность поголовья.

Масштабная реконструкция ферм по всей стране началась в 2010 году. За это время удалось построить более 300 новых и отремонтировать еще около 1200. Проведенная работа существенно повысила качество получаемого молока. Президент дал поручение: завершить модернизацию оставшихся комплексов – их чуть более 300 – до конца 2018 года.

Александр Лукашенко:

Я Михаил Ивановичу Русому и Леониду Константиновичу Зайцу сказал, чтобы они наверх вывели таблицу по строительству сенажных траншей с учетом того, что мы в пленку будем полиэтиленовую сенаж заворачивать, с учетом перспективного строительства и модернизации ферм. То есть сенажную траншею надо построить там (где комплексы стоят, там у нас есть траншеи), где перспективно будет размещена ферма, где она будет всегда.

Траншеи сенажные в этом, будущем году мы должны построить. Это небольшие деньги, посчитайте, как мы фермы считали, сколько это будет стоить, посчитать – где, чтобы у нас была схема, и мы взяли на контроль и по деньгам.

Шальных денег не будет. Дадим кредитные ресурсы и построим эти фермы за их счет, потому что как бы мы не хорохорились здесь, если качество кормов плохое, не будет молока.

Второе. Построить нам надо эти 1200 ферм – кровь с носа. У нас немного осталось их. Надо примерно 80 миллионов долларов, но это по подсчетам, а начнем строить, так и в 50 вложимся. Я сейчас скажу, что надо сделать. Эти фермы, как и траншеи, особенно к этим фермам – прежде всего, мы должны построить в этом и будущем году. За полтора года эти вопросы нужно снять. Как строить? Строить надо разрешить любыми методами. Хочет хозспособом – это дешевле значительно, значит, надо ему разрешить хозспособом. Не может хозспособом – ПМК сельское есть в каждом районе (мы об этом вчера говорили). Разные способы, но минимум денег. Главное – качество.

Без предварительного предупреждения Александр Лукашенко также посетил сельхозпредприятие «Коссово». Оно находится в категории сложных. Решение изменить маршрут – незапланированное. Наглядное подтверждение принципа – руководитель должен быть там, где нужна помощь.