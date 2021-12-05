Поставляют во Вьетнам, Швейцарию и даже Исландию. Какие ещё страны покупают белорусский солод?

Новости Беларуси. Санкции санкциями, но мы экспортируем свои товары в 116 стран. На Западной Европе или Штатах свет клином не сошелся. Только белорусский солод знают на пяти континентах. У нас в стране один из крупнейших в Восточной Европе производителей этого продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

По морю, по земле и по рельсам белорусский солод отправляется в 20 стран. Этот вагон через считаные дни окажется в Молдове. Он будет забит под завязку, ведь солод – продукт легковесный и не доставляет хлопот с транспортировкой. А с фасованным сможет справиться даже небольшая семейная крафтовая пивоварня.

В 2021 году за пределы страны отправили порядка 100 тысяч тонн солода – на треть больше, чем в прошлом. Самое важное – бережная транспортировка. На предприятии внедряют новое оборудование.

Виталий Давыдик, начальник цеха предприятия «Белсолод»:

Фасовка солода проходит на высокоточном оборудовании. Есть возможность фасовки солода от 20 до 50 килограммов. Также есть возможность отгрузки на железнодорожный транспорт в контейнерах 20-пудовых и 40-пудовых.

Сегодня на глобусе белорусского солода 20 стран. Каждый год добавляются новые. Например, закрытый рынок Японии с одними из самых жестких требований качества, но крафтовая пивоварня из года в год предпочитает именно белорусского партнера.

Виталий Линкевич, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту предприятия «Белсолод»:

Помимо постсоветских стран, мы их называем традиционные рынки сбыта, «Белсолод» осуществляет поставки в такие страны, как Ангола, Вьетнам, Бразилия. В текущем году мы осуществили первые поставки на новые рынки: Монголии, Пакистана и такой экзотической страны, как Исландия. В прошлом году мы впервые поставили солод в Уругвай, Швейцарию и Ливан. Ежегодно порядка 3-4 новых рынков у нас осваивается.

Решение не останавливать производство в пандемию сыграло на руку. Валютная выручка выросла в полтора раза. Из пяти последних лет этот год стал одним из самых эффективных.

Андрей Мулярчик, генеральный директор предприятия «Белсолод»:

Касательно санкций, которые крутятся вокруг нашей страны, мы не ощутили их прямого воздействия, но косвенно чувствуем какие-то моменты. Мы видим заинтересованность наших контрагентов в нашем товаре. Они как коммерческие деятели хотят покупать, но немножко побаиваются реакции со стороны своих стран, своих банков, что к ним применят в случае неудобных моментов с нами. Виталий Линкевич:

Исходя из того, на каких предприятиях наши сотрудники бывали и к нам приезжают партнеры, мы с уверенностью можем с уверенностью сказать, что не уступаем европейским производителям солода ни в чем.

Белорусский солод в Евросоюз в больших объемах никогда не поставлялся. Дело не в санкциях, сегодняшних или вчерашних. Просто европейцы с таможенными пошлинами наперевес защищают свой рынок от конкурентов. Единственное в своем роде предприятие в Беларуси. Показываем, как в Иваново производят солод – подробности здесь.