Поставки сухого молока из Беларуси могут спасти российский молочный рынок

Любовь к молоку на неделе стала безответной для многих россиян. Из магазинов исчезли творожки, кефир и собственно само молоко.

Пока не окончательно. Ровно на столько, чтобы москвичи вспомнили слово «дефицит» и удивились пустым прилавкам. К списку городов, в которых неожиданно проявился сухой молочный закон, отнесем и Питер, и Нижний Новгород и Новосибирск. Из-за нехватки сырья местные переработчики выполняют заказы только на 50%. Люди возмущаются. А меж тем решение проблемы есть и оно на поверхности.

Поставки сухого молока из Беларуси могли бы спасти российский рынок. Но мы же помним, какая сильная нелюбовь по молочному списку поставщиков между Роспотребнадзором и нашими молочными производителями. Потом списки поставщиков молока жидкого и квоты на поставки молока сухого согласовали. И сейчас по воле самих же российских молочных предприятий сухое молоко из Беларуси в Россию просачивается буквально по сухой капле. Что будет дальше и смогут ли к новогодним праздникам россияне напиться молоком вдоволь?

Семь месяцев прошло с тех пор, как белорусское молочное русло стало искать новые берега. 6 июня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заморозил поставки продукции из Беларуси. С тех пор ледокол по молочной реке проходил не раз, и вроде бы успешно. Поставки возобновлялись. Однако, с приходом московских морозов, молочное русло снова остановило свое течение.

Станислав Белковский, российский политолог:

– Молочная война, которая случилась в этом году, была обусловлена вовсе не стратегически важными интересами России. Она была обусловлена интересами крупного российского капитала, который с одной стороны захотел поддерживать цены на свою продукцию внутри России, с другой стороны стремился получить контроль над молочной отраслью Беларуси по приемлемой для него цене. Эти факторы никуда не исчезли…

Зато исчезло молоко с российских прилавков. Причем не только белорусское, как многие уже привыкли, ввиду постоянных конфликтов на эту тему, но и российское. Если в крупных супермаркетах богатый кальцием продукт еще хоть как-то присутствует, то в розничной сети настоящий дефицит. В итоге – повсеместный рост цен.

Мнение российских покупателей:

– Молоко сильно подорожало. Конечно, мы ищем дешевле. Иногда бывают акции, какое-то молоко становится дешевле, тогда мы стараемся его купить.

– И даже самое дешевое, вместо 23-24 рублей сейчас стоит 28-29!

Покупатели возмущаются, продавцы – недоумевают. Куда исчезло молоко? Но, чувствуя, что в этом опять какой-то подвох, говорить на молочную тему не желают.

Корреспондент СТВ:

– Чувствуете ли вы дефицит молочных продуктов?

Продавец магазина:

– Чувствуем.

Корреспондент СТВ:

– А почему это происходит?

Продавец магазина:

– Не знаю.

Сотрудники магазина:

– Я не хочу отвечать на ваши вопросы.

– Я ни на какие вопросы отвечать не буду. Извините.

– Да. Пропало молоко 0,2 любой процентной жирности. Почти на рубль, два, три подорожало. Хотя они и говорят, что спустили цены, ничего подобного.

Ну что ж, не каждый за прилавком знаком с режимом и объемом удоев. Молоко-то – вот оно в пакете, а коровы-то где-то в полях, далеко от Москвы. А там, в полях такая же метель-пурга. Коровки молока не дают, молочники не веселы – не знают из чего продукт делать. Сухого-то молока не напасли. Летом же не до этого было.

Владимир Лабинов, исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли:

– Традиционно этот недостаток восполнялся ресурсами сухого молока произведенного в России и поставляемого, в том числе, из Республики Беларуси. Но в этом году так сложилось, что производство сухого молока в России очень существенно сократилось, на 60 тысяч тонн. И сегодня собственных ресурсов сухого молока недостает.

И тут россиянам резко понадобился белорусский продукт. Но возникает проблема. Роспотребнадзором велено не пущать.

Но вернемся в жаркое лето. Веселые молочники России пожаловались Геннадию Онищенко на нехороших молочников Беларуси. Залили, мол, они белорусским молоком весь наш рынок, их продукт берут, а наш нет. А молоко-то их не цельное, а из сухого восстановлено. И господин Онищенко как главный борец за здоровье своих граждан приказал разворачивать фуры назад, в Минск.

Да и чтобы гражданам понятнее было поведал, что из сухого молока – это не молоко вовсе, а молочный напиток. Ну и для политкорректности своих заставил одно от другого на этикетке отделять. Свои-то не поняли юмора и молочный напиток производить отказались – кто ж его после таких страшилок покупать будет. Зато обрадовались освободившемуся рынку, и давай все молоко сразу на прилавок да по новым ценам. Чуть позже, уже в августе, Геннадий Онищенко спохватился, но было уже поздно.

Интервью Геннадия Онищенко радио «Эхо Москвы», 10 октября 2009.

Михаил Борщевский, «Эхо Москвы»:

– Геннадий Григорьевич скажите, вы проверяете, ваша служба приходит в магазин, берет пакет молока, делает анализ?

Геннадий Онищенко, главный санитарный врач Российской Федерации:

– И в Российской Федерации, и во всем мире не существует тестов, которые могли бы с доподленностью, принимаемой судебными органами и серьезными специалистами, сказать – это молоко сделано из порошка, или это цельное молоко.

Михаил Борщевский, «Эхо Москвы»:

– Тогда вопрос, зачем принимали техрегламент?

В общем, Бог с ним, с сухим молоком. Главная-то цель достигнута. Минус – конкурент, плюс – дефицит и цены.

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

– Бизнес в этом случае жесток. Каждый стремится защитить свое производство, своих производителей, дать рабочие места своим рабочим, дать возможность зарабатывать деньги своим гражданам. Нужно понимать, что российская политика по своей форме очень похожа на такое старинное, архитектурное произведение как кремль. Нужно посчитать, сколько башен у кремля и понять что у каждой башни еще собственная политика. В кремле существует несколько групп влияния.

Станислав Белковский:

– Она заинтересована в защите экономического пространства России и своих собственных интересов от проникновения любых внешних субъектов. И ясно, что у сегодняшней правящей элиты России нет стратегического мышления вообще.

А потом в России наступила осень. «Травка потускнела, высохли цветы». И так уж устроено природой, что коровки дают все меньше и меньше молока. Весь мир решает проблему просто – делает молоко из сухого молока. Но российского сухого не запасли, а белорусское – вот оно рядом, но нельзя. Переработчики – в убытках, пишут письмо вице-премьеру Зубкову – разберитесь, помогите. Казалось бы – какой просчет. Но, вспоминая цены в магазинах, понимаешь – расчет. Заранее закрыв рынок для сухого сырья, российские производители обеспечили себе неплохой плюс по итогам года. Причем за счет пенсионеров и детей, для которых молоко – необходимый продукт. И за ценой никто не постоит.

Маленький мальчик лет пяти:

– Молоко – это самое полезное на земле и его надо каждое утро пить. Если ты не будешь его пить – ты будешь толстым как я!

К слову, молочная война многому научила наших производителей. Заводы повернули русла своих молочных рек к другим берегам – нашли новые рынки сбыта. И сегодня, забыв летние обиды, готовы подставить плечо.

Андрей Лопашов, главный инженер молокозавода Слонима:

– Молоко изготавливается в соответствии с имеющимися стандартами и технической документацией. При поставках в Российскую Федерацию, это, естественно, федеральный закон о молоке, технический регламент. В случае сложившейся конъюнктуры цен и рынка, и в связи с ожидаемым сезоном роста молока, наше предприятие, конечно же, готово увеличить объемы в соответствии с заказами.

Возможно, построив-таки Единое экономическое пространство, мы забудем о таких недружественных выпадах. Но главное, чтобы простые люди больше не оплачивали из своих карманов чьи-то экономические стратегии захвата.

Станислав Белковский:

– У Таможенного союза некоторое будущее, конечно, есть, другое дело, что сам союз будет буксовать. Я уже предвижу массу проблем. В первую очередь связанных с желанием ряда крупнейших и наиболее влиятельных экономических субъектов России закрыть доступ на российский рынок для товаров.

Сергей Доренко, директор русской службы новостей:

– Этот проект обладает потенциалом, как политическим, так и экономическим. Народы тянутся к объединению. И правда, есть тоска по тому, чтобы не быть разлученными, чтобы быть вместе, есть тоска какая-то в сердцах. И экономически выгодно, и полезно, и правильно. Поэтому, я думаю, я верю в то, что у этого проекта есть будущее.

А пока российский молочный дефицит продлится как минимум несколько недель. С Новым годом, дорогие россияне.