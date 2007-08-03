Поставки российского газа в Беларусь идут в прежних объемах

Беларусь уже перечислила "Газпрому" первый транш в размере 190 миллионов долларов.

Накануне Президент страны Александр Лукашенко заявил, что российская сторона в ближайшее время получит всю сумму долга за газ. Такое поручение дано премьер-министру страны Сергею Сидорскому. Белорусские газовики в четверг вечером вылетели для продолжения переговоров в Москву. Они длились всю ночь и продолжились утром.

Наша страна перевела первый платеж "Газпрому" за поставки "голубого" топлива 190 миллионов долларов. В ближайшее время будет погашена и оставшаяся сумма. Об этом сегодня заявил и первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпенец.

Он напомнил, что в текущем году республика покупает топливо по новой цене, увеличенной вдвое российскими газовыми монополистами. Каждая тысяча кубометров стоит нам 100 долларов. Для белорусской экономики это сложное испытание, поэтому республика еще в начале года достигла договоренности с правительством России о предоставлении Беларуси стабилизационного кредита в размере полутора миллиардов долларов. За эти средства наша страна и собиралась в срок рассчитаться с "Газпромом".

И российский монополист, и "белый дом" знали о таком плане действий. 19 июля была уже практически достигнута договоренность об отсрочке платежей до 1 ноября, однако 1 августа "Газпром" выдвинул Беларуси ультиматум.