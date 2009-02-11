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Поставки отечественных продуктов в школы, больницы и детские сады Санкт-Петербурга обсуждают в Бресте

11 февраля 2009 18:06
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Туда с деловым визитом прибыла делегация из Северной столицы. В первую очередь, российские гости заинтересовались мясомолочной продукцией, а также белорусскими овощами и фруктами. Делегация из Санкт-Петербурга прибыла в Брест с официальным визитом и конкретными намерениями. Изучить возможности поставок белорусских продуктов питания в российские соцучреждения: школы, больницы и детские сады. Цена и качество наших брендов давно привлекают иностранных партнеров. Предложение есть. В каких объемах будет спрос – пока говорить рано. Российские гости тщательно изучают прайс-листы и ассортимент продукции.

Товарооборот Брестской области с Северной столицей в прошлом году составил почти 150 миллионов долларов. По сравнению с 2007-м наторговали на 20% больше. Эту динамику брестчане намерены сохранить. Тем более, ведь есть что предложить восточному партнеру.
# Экономика

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