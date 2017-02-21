Поставки на 2 миллиона долларов: планы белорусско-пакистанского сотрудничества на 2017 год

Новости Беларуси. Новые горизонты сотрудничества двух регионов продолжат 21 февраля обсуждать губернаторы Брестской области и пакистанской провинции Белуджистан.

Стороны заинтересованы новыми связями в перерабатывающей промышленности, строительной сфере, а также логистике. Пакистанская делегация планирует посетить Брестский государственный университет, и сразу несколько предприятий: по производству детских игрушек, ковров, а также по переработке молока и рыбы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Господин губернатор рассказывал, что у них хорошая, качественная креветка, мидии. То есть та продукция, которую мы потом сможем поставлять в другие страны. И активно загружать свою перерабатывающую промышленность. Пока по первым прикидкам у нас есть наработки. На первых 2 миллиона долларов поставок в Пакистан. Это задача на этот год.

В ходе визита также предусмотрены переговоры с руководством Министерства промышленности. Пакистанская делегация будет в Беларуси до конца недели.