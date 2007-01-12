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Поставки белорусского продовольствия в Россию осуществляются в обычном режиме

12 января 2007 09:33
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Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Продукция отечественных предприятий востребована на внешнем рынке - она конкурентоспособна, и по качеству и по цене. За 2006 год общий объем экспорта белорусского продовольствия составил около миллиарда долларов. Около 90% от всего объема экспорта приходится на Россию. Сейчас первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Надежда Котковец в составе правительственной делегации Беларуси участвует в переговорах о дальнейших поставках белорусского продовольствия в российские регионы. В Минсельхозпроде надеются, что они будут осуществляться на взаимовыгодных условиях.
# Экономика

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