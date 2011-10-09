Посол Украины в Беларуси: У Беларуси появится выбор – покупать топливо для АЭС в России или в Украине

Об этом Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь заявил в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь.

Товарооборот между Беларусью и Украиной планируется увеличить в два раза. За счет чего?

Пару лет назад это было 600, 900 млн.. За прошлый год довели почти до 5 млрд. Направлений очень много. Буквально вчера Юрий Бойко четко заявил, что мы готовы до 17 миллионов прокачивать нефти. Есть разговор и с российской стороной – ребята, не будете нам помогать, нефть у нас вот рядом.

Три источника огромных: нефть, электроэнергия, газ.

Не говоря о сельхозмашинах – мы покупаем у вас больше всех, наверное, сельхозмашины и довольны этим наши сельскохозяйственники – потому что качество на уровне, запчасти не кусаются, как там: продали дешевле машину, а запчасти в десять раз дороже.

Кроме того – продукты питания и многое другое…, где есть возможность увеличить товарооборот.

Атомную станцию вы собираетесь строить – мы, как никто, в этом деле набили руку. У нас несколько атомных станций и чернобыльское горе многому научило. У нас есть специалисты, техника для строительства, защиты и предотвращения. Если нам удастся еще и топливо для этих атомных станций изготавливать, а все идет к тому и заключен договор, то у Беларуси появится выбор: покупать в России, но можно купит и у соседа и появляется какая-то конкуренция.

Но вы знаете, чей реактор, того и топливо.. Там очень специфическое топливо под реактор.

У нас топливо вряд ли будет отличаться. Заключен договор с российским бизнесом по производству этого топлива. И я вижу, что получится, как у нашей, так и у вашей стороны.

Так давайте, вступайте в Единое экономическое пространство.

Никто не против, и наш президент и министр иностранных дел об этом заявляли, но мы десяток лет шли в ВТО (не наше правительство этим занималось, мы приняли уже страну, которая в ВТО практически, сегодня только договора дорабатываем, изменяем ошибки). ВТО и Единое экономическое пространство друг друга не исключают. Но решить сразу эту проблему нельзя, чтобы мы взяли и вступили. Все мы: и белорусы, и Украина и другие республики СССР все равно придут к тому, что будет какой-то союз – евроазиатский или другой, но союз, который по типу Европы будет работать, потому что это выгодно.

Если вы собираетесь в Евросоюз вступать, какой же для вас Евразийский союз?

Путин говорил, что одно другому не мешает: еще легче потом объединиться.

Если Россия предложит Украине дешевый газ, это более выгодно для Украины, чем туманная перспектива – Евросоюз через 10 или 15 лет. Вам и туда хочется, и здесь выгодно. Как Украина планирует строить отношения?

Россия вряд ли пойдет на снижение. За последние несколько лет ей понравилось. Не думаю, что Россия пересмотрит формулу, которая явно завышена. Юля, кстати, имела большой там интерес. Они работали там в паре с человеком, который уже 10 лет в Америке в тюрьме. Почему-то американцы засудили – там все правильно, а здесь за это же самое практически судят соратницу того человека и говорят, что мы нарушаем какие-то законы.

Поэтому я подчеркиваю: нам выгодно работать с любыми странами, если это выгодно.