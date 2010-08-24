Посол Украины в Беларуси: Энергопотребление и транзит нефти — не только вопрос решения проблемы Беларуси, но и решение многих проблем в Украине

В Украине сегодня празднуют День Независимости. 19 лет назад Верховная Рада провозгласила суверенитет, а уже 1 декабря инициативу правительства на референдуме поддержали 90% украинцев.

По случаю Национального праздника сегодня в Киеве прошли торжественные мероприятия с участием Президента Виктора Януковича.

На один год стали старше и белорусско-украинские отношения. Товарооборот между двумя странами только за первые полгода вырос более чем на треть. Однако останавливаться на достигнутом Беларусь и Украина не собираются. Государства сегодня активно сотрудничают в сферах культуры, науки и образования.

Роман Безсмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Сегодня время поставило несколько задач перед обоими государствами, которые реализуются через совместное сотрудничество. Это энергопотребление и вопрос с транзитом нефти — это не только вопрос решения проблемы Республики Беларусь, но и решение многих проблем в Украине, связанных с транспортировкой, транзитом, трубопроводной системы и т. д.

С национальным праздником Президента Украины Виктора Януковича поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться в духе стратегического партнёрства, на принципах взаимного доверия и поддержки.

И продолжение темы белорусско-украинских отношений на нашем канале – в ближайшее воскресенье. Гость программы «Неделя» на этот раз – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Роман Безсмертный.