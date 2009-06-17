Посол Украины: Российские фирмы предлагают белорусские молочные продукты для Украины

В трудную минуту Украина готова подставить плечо и предложить своим гражданам качественную булорусскую молочную продукцию. - Ситуация, которая сегодня так волнует белорусское общество, она очень остро стояла перед украинскими потребителями и производителями, прежде всего, два года назад. Из опыта мы можем говорить о том, что мы нашли два пути выхода из этой такой острой ситуации. Прежде всего это ориентация на другие рынки, может быть, более далекие рынки, неизвестные нам. И я действительно с удовольствием для себя определил, что украинские сыры, твердые сыры, нашли потребителей на Ближнем Востоке и в Европе, - говорит Игорь Лиховый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в РБ. - Мне приятно отметить, что мы открыты своим рынком (и это, кстати, требование ВТО, в которую стремится вступить тоже и Беларусь), и то, что качество продукции довольно высокое. Но есть один недостаток – малая проинформированность украинского покупателя в отношении белорусской продукции. Идя к вам навстречу, я в интернете нашел информацию, что российские фирмы предлагают белорусские молочные продукты для Украины. Соответственно цена там в рублях указана российских. Хотя я знаю, что торговля лучше всего ведется без посредников, ведется напрямую, тогда и ответственность есть того, кто поставляет, и более свежая продукция, если мы говорим о молочных продуктах.