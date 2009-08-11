Посол Индии: Белорусско-индийский товарооборот в 2009 году должен достичь $500 млн

– Индия намерена укреплять сотрудничество с Беларусью, – заявил в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в нашей стране Рамеш Чандра.

Речь, в частности идёт об обмене опытом в сфере высоких технологий и совместных проектах в военно-технической сфере. И одна из главных статей белорусско-индийского товарооборота – импорт калийных удобрений.

– Мы заинтересованы в подписании долгосрочных контрактов с вашей республикой как с главным поставщиком. В Индии высокий уровень потребления калийных удобрений для нужд сельского хозяйства. В июле между нашими странами был подписан договор, рассчитанный на год, о поставках в Индию калийных удобрений. Объём поставок составит 675 миллионов тон, – сказал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Рамеш ЧАНДР.