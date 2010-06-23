Посол Франции: Cтроительство АЭС может застраховать государство от самодурства стран-поставщиков углеводородного сырья

Диверсификация источников получения энергии — залог независимости государств.

Посол Франции в Беларуси на примере собственной страны говорит о том, что строительство атомных электростанций может застраховать любое государство от самодурства стран-поставщиков углеводородного сырья. Например, в самой Франции 59 атомных станций. И более 80% электроэнергии там вырабатывают именно АЭС.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:

Мы уже решили этот вопрос, 40-50 лет тому назад, строительством атомных электростанций. Я знаю, что у вас есть проект такого строительства. И, как француз, я не могу не согласиться с вами. Это чистый источник энергии.