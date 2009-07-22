Посол Британии: в белорусско-британских отношениях явный прогресс

Мясомолочная продукция может стать еще одной статьей белорусского экспорта в Евросоюз.

Отечественное молоко может занять свои ниши и на рынках Венесуэлы, Китая и Азербайджана. Вопросы рентабельности сейчас прорабатываются.

Как отметил в интервью нашему каналу посол Великобритании в Беларуси Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Найджел Гулд-Дэвис, за последний год в белорусско-британских отношениях явный прогресс. Но экономические возможности далеко не исчерпаны. В целом на долю ЕС приходится уже практически половина белорусского экспорта. В стране делают ставку на многовекторность в политике и экономике.

Несколько месяцев назад в Лондоне открылось представительство белорусской нефтяной компании. Она занимается продвижением отечественных нефтепродуктов на европейский рынок. Новой экспортной нишей может стать белорусская мебель.

Геополитика – штука сложная, но интересная. Это когда «географический рельеф как судьба». Судьба отдельно взятого государства. И Беларусь старается извлечь максимальную выгоду. Поэтому и делают ставку в стране на многовекторность – развивать экономические и политические отношения в каждом регионе мира, будь то Азия, Европа или Латинская Америка. Без ограничений.

– Евросоюз будет очень доволен, если Беларусь наладит тёплые отношения и с ЕС и с Россией. Для нас это не игра с нулевой суммой. Можно совместить хорошие отношения в этих направлениях, – считает посол Великобритании в Беларуси Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Найджел ГУЛД-ДЭВИС.

Политика политикой, но экономика – прежде всего. Россия по-прежнему остается нашим основным партнером. Но необходимо искать и находить новых. В этом и есть суть казалось бы сложного понятия «диверсификации». И это вовсе не резкий разворот государства, а скорее гибкость. Но вести гибкую политику – не значит прогибаться.

За последний год в отношениях стран – явный прогресс, говорит британский посол. Потеплели отношения с Евросоюзом и лед тронулся. На долю ЕС уже приходится практически половина белорусского экспорта. Но поставлять в ту же Великобританию можно не только нефтепродукты.

– Я знаю, что британские компании импортируют сейчас вашу мебель. Это важный момент, – сказал Найджел ГУЛД-ДЭВИС. – Важно, чтобы наши страны лучше ознакомились друг с другом.

В последнее время на слуху совместные проекты со странами Азии и Ближнего Востока. Вслед за высокими чиновниками в страну приходит бизнес. В частности, китайский. Сфера интересов – энергетика, машиностроение и банковский сектор. И это даже несмотря на мировой кризис. Наступательная экономическая политика Беларуси близка жителям Поднебесной.

– Уже сейчас хорошо работает совместные предприятия по производству микроволновых печей, – рассказал журналистам телеканала СТВ временный поверенный в делах КНР в Республике Беларусь ЧЭНЬ ДАЙВЕНЬ. – Сейчас идут переговоры по многим интересным и крупным объектам сотрудничества.

Прочный контакт налажен и с Ираном. В этой стране пришлись по душе наши синтетические волокна волокна, карьерные самосвалы, калийные удобрения.

– В Беларуси нас интересует очень многое – промышленная- и сельхозтехника, оборудование, продукция химической промышленности, животноводчество, особенно мясо и молоко, – сказал чрезвычайный и полномочный посол исламской Республики Иран СЕЙЕД АБДОЛЛА ХОСЕЙНИ. – В первую очередь Иран готов закупать продукцию именно у белорусов, – добавил он.

Многообразие рынков позволяет и работать стабильнее, и найти свое место под солнцем. И здесь без дипломатического корпуса никак. Ориентировать, подсказывать и направлять отрасли и предприятия на конкретное сотрудничество – сверхзадача дипломатов.