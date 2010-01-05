Посленовогодние цены: почем автомобили, продукты, и во сколько обойдется обед в ресторане

Цена вопроса для белорусов: товары в магазинах и на рынках после Нового года начали жизнь в новых условиях либерализации.

Новогодний ажиотаж спал – в магазинах и на рынках легкое затишье. Наши кошельки заметно похудели за время новогодних набегов по торговым точкам. Но покупательский интерес по-прежнему велик: правда сейчас он подогревается не жаждой покупок, а жаждой знаний – так что же там с новыми ценами после Нового года?

Наталья Шеменкова, заместитель директора магазина сантехники:

Кошельки может и похудели, но покупательская способность прежняя – люди приходят. Устраиваем скидки, акции.

Оксана Шаблинская, заведующая секцией магазина обоев:

У нас поднятия цен не планируется, сегодня цены такие же, как и до Нового года.

На рынках покупателей немного, а предприниматели тем временем разрабатывают стратегию завоевания внимания тех немногих, кто готов потратиться. Так что вопрос «поднять цену» не актуален, скорее, озабочены, как умело предложить скидки и акции.

Анжелика Пархоменко, индивидуальный предприниматель:

Цены как были, так и остались, покупателям от этого хуже не стало. Наоборот делаем всевозможнейшие скидки, чтобы людям было лучше.

Сергей Толстик, индивидуальный предприниматель:

Ценообразование осталось прежним: цены не поднимали после Нового года и не планируем подъема, так как стабильно состояние доллара в валютной корзине.

В больших универмагах по-прежнему многолюдно. Вопрос «А заметили ли вы, что цены изменились?» вызвал удивление. Как оказалось, отпущенные на волю цены — это не завышенные цены, это скорее завышенные требования к маркетологам, мерчендайзерам и владельцам торговых точек. Где-то даже в стоимости товаров обнаружился минус.

Николай Крыжевич, заместитель начальника управления ценовой политики Мингорисполкома:

Наблюдается снижение по некоторым товарным группам. Например, перед Новым годом мандарины и плодоовощная продукция подскочили в цене, то по другим группам — по рыбным товарам — где-то даже произошло снижение. А учитывая, что за праздники народ хороший потенциал уже накушал, то магазинам приходится искать любые методы, чтобы завлечь покупателя.

Алла Донец, заведующая сектором цен универмага:

Существует у нас ряд скидок – это система дисконтных карт. Мы планируем сделать после праздника большое снижение цен на остатки товаров прошлых лет — это тоже большая скидка.

Галина Романова, продавец универмага:

До Нового года у нас была акция: фотографировали детей с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. И каждому ребенку с фотографией вручался купон с пятипроцентной скидкой. После Нового года можно совершить покупку с пятипроцентной скидкой в отделе детской одежды.

Оказывается, есть даже такой стоимостной минимализм как цена в 40 рублей, а вот рестораторы обещают: максимум возрастания цены блюд при продуманном маркетинге – 10 рублей.

Сергей Чегринец, директор ресторана:

Вот мы вчера произвели расчет: если бы у нас изменились цены, то у нас по целому ряду позиций стоимость блюда изменилась бы только на 10 белорусских рублей. Это настолько ничтожная цифра, что не стоит её оговаривать.

Самая волнующая товарная группа – автомобили. Предрекаемой остановки в работе автосалонов замечено не было. В некоторых автоцентрах пока ещё продают автомобили по старым ценам.

Сергей Елистратов, директор автоцентра:

Наши цены остались без изменений — мы успели завезти машины до изменения зимнего таможенного тарифа, нам помогли производители. Запас автомобилей ещё существует. Осталось около 100 автомобилей по старым ценам.

Автоцентры, пока суть да дело, делают ставку на качество обслуживания и в период сокращения спроса на новые автомобили планируют сделать упор на сервисное и техническое обслуживание. Кроме этого в ряде салонов появятся относительно недорогие автомобили, собранные в России.