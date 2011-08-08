После снижения рейтинга США подешевела нефть и российский рубль

Нефть, под воздействием снижения рейтинга США, подешевела, что, в свою очередь, стало дополнительной причиной снижения курса российского рубля. В системе электронных торгов американской Nymex стоимость нефти упала сначала более чем на три доллара до 83 долларов за баррель, но потом подросла до 84 долларов. Тем не менее, еще в начале августа баррель WTI стоил больше 90 долларов.

Европейская нефть Brent, от цен на которую зависит стоимость российской Urals, также дешевеет, но находится выше отметки в 100 долларов за баррель. Так что бюджету России, который в первом полугодии получал сверхдоходы от высоких цен на нефть, опасаться пока нечего, пишет эксперт Lenta.ru Александр Поливанов.



Впервые в истории понижен долгосрочный рейтинг США