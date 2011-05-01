После катастрофы на Чернобыльской АЭС в разных странах мира было построено больше 120 ядерных энергоблоков

И сегодня это по-прежнему самый дешевый способ получения энергии. По оценкам МАГАТЭ, к 2025 году объем производства атомной энергии в мире достигнет 44%. Прибалтийские соседи Беларуси заявили о планах строить совместную АЭС, Польша также намерена возводить атомную станцию. В ближайшие годы в России собираются увеличить выработку атомной энергии в 2,5 раза. Ежегодно здесь планируют вводить по два энергоблока.

В прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, Рафаэль Арутюнян сегодня – один из самых активных защитников атомной энергетики. Человек, видевший наиболее воинственные ипостаси мирного атома, готов бесконечно доказывать, что черт совсем не так страшен, как его малюют.

Рафаэль Арутюнян, первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН:

Внутри четвертого блока мы проводили работы по организации биологической защиты. 250 миллизивертов, которые были у японцев, и у нас были. Иногда сознательно переходили пределы. Есть, кто и в 10 раз большие дозы получал. Но живы.

Рафаэль Варназович пробыл в Чернобыле с июля по сентябрь 86-го. И после неоднократно возвращался в этот район. Считает, что радиофобия – это страх, искусственно созданный ситуацией и СМИ.

Рафаэль Арутюнян, первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН:

Говорят, что около атомной станции что-то обнаруживают. Тогда одна поездка в Финляндию – это катастрофа. Там 7,5 микрозивертов в год. Это как чернобыльская зона. А в Алтайский край вообще ездить нельзя.

Самое лучшее доказательство – собственный опыт. В этот раз путь лежал в город Волгодонск Ростовской области. Ведь на территории Ростовской АЭС находится мирный атом.

Два энергоблока по тысяче мегаватт, минимальное влияние на экологию и миллиарды кВт/ч дешевой энергии. Эта станция была запущена первой после чернобыльской аварии. И, тем не менее, население воспринимает ее не как нечто опасное, а как гарант уровня жизни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сальников, главный инженер Ростовской АЭС:

Когда я приехал сюда в 2000 году, в городе Волгодонске каждый день на четыре часа отключали свет. А в селах, которые окружают город, свет подавали на четыре часа в день. И когда мы пустили первый блок, все эти вопросы снялись в один миг.

Сегодня на станции параллельно с работой двух энергоболоков строят еще два. Все они будут того же водо-водяного типа – наиболее выгодного и безопасного. Кстати, такой же, только модернизированный, будет построен и в Беларуси.

Сергей Янчевский, начальник информационно-аналитического отдела Центра общественной информации Ростовской АЭС:

Нижняя часть реактора заполнена топливом. И это называется «активная зона». Верхняя часть – система управления и защиты реактора. Здесь стержни могут либо плавно регулировать мощность, погружаясь в реактор, либо, в случае аварийной необходимости, защита их просто туда сбрасывает.

По сути, сам реактор – это вместилище урановых батареек, тепло от которых отводит вода. Дальше же схема работы повторяет обычную электростанцию: пар – турбина – электродвигатель – энергия.

А в машинном зале непонятная ядерная реакция превращается во вполне понятные кВт/ч. Радиоактивная вода, поступающая из реактора, не соприкасаясь, нагревает нерадиоактивную воду. Та крутит турбину, далее включается генератор. И как результат – 24 млн кВт/ч ежедневно.

И действительно, в мире еще не придумано более дешевого способа получения энергии. Электродвигатель крутится со скоростью 1500 оборотов в минуту. И каждый оборот приносит примерно 15 российских рублей. И все эти деньги и кВт/ч получаются абсолютно безопасным способом.

Сегодня на этот показатель при постройке АЭС тратится почти половина всей сметы. И это не пустой звук, а четыре физических барьера. Сами таблетки с ураном имеют двойной запас прочности по температуре. Топливный элемент также не боится коррозии и перепадов. Корпус реактора спокойно выдержит давление в 600 атмосфер. А все вместе покрыто просто титанической герметичной оболочкой.

Алексей Жуков, заместитель главного инженера по эксплуатации Ростовской АЭС:

Максимальная проектность землетрясения – 8 баллов, аварийная защита ректора срабатывает при землетрясении в 6 баллов. Термооболочка рассчитана на падение самолета.

Более того, двухконтурная водяная схема также ограничивает контакт с радиацией. А значит, и снижает возможность того, что случилось на Фукусиме.

Андрей Сальников, главный инженер Ростовской АЭС:

На турбину поступает чистая вода, можно сказать, питьевая.

С точки зрения радиационной нагрузки на персонал, выбросов в окружающую среду, двухконтурная схема на порядок предпочтительнее, чем одноконтурная.

Все это полностью исключает выброс радиации в атмосферу. Правда, чтобы довести реактор до такого состояния, нужно очень постараться. Ведь в случае минимальных проблем алгоритмы безопасности будут запущены с блочного щита управления в течение четырех секунд. А человеческий фактор исключен автоматикой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Жуков, заместитель главного инженера по эксплуатации Ростовской АЭС:

Выключили свет – реактор остановился, подняли давление – реактор остановился, перегрели кассету – реактор остановился.

Тем не менее, операторы постоянно контролируют ситуацию и готовы к внештатным ситуациям. Все они отрабатываются на тренажерах, которые ничем не отличаются от реального щита управления.



Учебно-тренировочный центр – это самый настоящий кусок реальности, в котором живут сотрудники станции. И, нажав на одну кнопку, можно посмотреть, как поведет себя персонал в случае чрезвычайной ситуации. И хотя за все обычно отвечает автоматика, оператор всегда имеет возможность отключить реактор в ручном режиме.

Здесь симулируют аварию на Фукусиме, усложненную тем, что из строя вышли еще и резервные дизель-генераторы. Ситуация фантастическая — но и ее отрабатывают всерьез.

Юрий Лебедев, начальник учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС:

Есть у нас еще и аварийное питание. Это аккумуляторная батарея, которая в течение часа позволяет обеспечить теплосъем с активных зон. Этот час нужен персоналу для того, чтобы хотя бы один дизель запустить, чтобы дать питание на системы безопасности. Нельзя сказать, что то событие, которое произошло на Фукусиме, у нас реально. Я думаю, что нет.

Что же до безопасности нахождения на станции, то в ней можно было убедиться уже под конец посещения. Всю дорогу рядом со съемочной группой находился человек с дозиметром. Как оказалось, не ради контроля, а чтобы могли убедиться в мизерности излучения. 55 нанозивертов в час – это в сто тысяч раз меньше допустимой годовой дозы. Будто и нет вокруг атомной станции.

Владимир Самодуров, дозиметрист Ростовской АЭС:

До пуска станции измерялись фоновые значения. Они остались такими же.

Сегодня Ростовская АЭС – самая молодая действующая станция России. Однако с 2001 года она произвела более 84 млрд кВт/ч энергии. Для сравнения, вся область потребляет не более 16 млрд в год. Эти два энергоблока снабжают область не только кВт/ч, но и инвестициями. Так, Волгодонск сегодня занимает первое место в регионе по притоку инвестиций. А зарплаты у горожан в полтора разы выше, чем в области.

Каждый энергоблок Ростовской АЭС ежегодно приносит бюджету более полумиллиарда долларов налогов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Немудрено, что в регионе с нетерпением ждут возведения еще двух. И очень приятно, что уже в 2017 году подобными цифрами сможет оперировать и белорусская энергосистема, усиленная мирным атомом.