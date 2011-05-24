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После девальвации в Беларуси с 1 июня планируют повысить пенсии и оказать поддержку малоимущим

24 мая 2011 18:47
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Меры социальной защиты населения будут приняты в Беларуси. Об этом сегодня сообщили в Минэкономики. С 1 июня планируют повысить пенсии, усилят адресную социальную помощь малоимущим слоям населения.

Кроме того, введут компенсационные меры для работников бюджетной сферы.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
В ближайшее время будет принято решение по повышению и пересчету трудовых пенсий с 1 июня. Речь идет о компенсации заработной платы для всех категорий работников бюджетной сферы. Речь идет не об изменении тарифной ставки первого разряда, а о компенсации, все получат равную компенсацию — и высокооплачиваемые, и низкооплачиваемы категории работников. Кроме того, в ближайшее время будет создано максимум условий для того, чтобы поддержать в нормальном состоянии самые уязвимые социальные слои населения. Речь идет об усилении адресной социальной помощи для малоимущих.

Заместитель министра экономики отметил, что товаров повышенного спроса в Беларуси в достатке и монополии государства на потребительском рынке не будет. Государство и в дальнейшем будет принимать меры антимонопольного регулирования и поддерживать бизнес, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Девальвация

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