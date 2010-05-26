Пошлины на ввоз в Беларусь автомобилей для физических лиц с 1 июля останутся на прежнем уровне

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета страны Александр Шпилевский. Беларусь продолжает настаивать на сохранении этой позиции в условиях Таможенного союза. В этом нас поддерживает Казахстан.

Однако, российская сторона не меняет свои подходы к решению проблемного вопроса.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Основной проблемой остаётся порядок взимания экспортных таможенных пошлин. В данном случае мяч на стороне Российской Федерации. Основные вопросы согласованы, но остались принципиальные ключевые проблемы, которые не удалось согласовать. Аналогичные таможенные союзы строились десятками лет, мы строим очень быстрыми темпами. У каждой из сторон есть свои национальные интересы, которые она отстаивает, поэтому разногласия неизбежны. Но Таможенный союз состоялся и он будет существовать. Беларусь никогда не пойдет на то, чтобы выйти из этого союза, на мой взгляд.

Практическую отдачу от Таможенного союза ожидают и международные автоперевозчики — те, кто ежедневно сталкивается с задачей доставить товар из пункта А в пункт Б. Пока лишь треть времени в этой траектории приходится на реальную работу, остальное — простои на границе.

Александр Солощев, генеральный директор Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков:

Конечно, с учетом создания Таможенного союза нас интересует сокращение простоя транспорта на границе, при погрузке и разгрузке. Кое-что уже сделано.

Анатолий Гришко, председатель Брестского регионального совета Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков:

Мы получим более быстрое прохождение границ. От этого союза мы ожидаем, что товары будут доставляться быстрее.

Таможенный союз для флагманов белорусской экономики может стать реальным подспорьем. К примеру, предприятие Минский моторный завод. Свою продукция — это двигатели и составляющие — предприятие поставляет в более чем сто стран мира. Основной партнёр – Россия. Вторая сторона уверена, что с образованием Единого таможенного пространства сотрудничество не только укрепится. Работать станет намного легче. Правда, пока на это российские коллеги только надеются.

Виктор Кузнецов, советник генерального директора Тутаевского моторного завода (Россия):

Будет облегчением Таможенный союз, потому что есть проблемы. На вид, может, не крупные. Например, как отремонтировать мотор, запчасть поставить. Таможня бюрократична. Нужно устранять бюрократические проблемы. В том числе, таможни. Думаю, что пользу принесет.

Николай Ладутько, и.о. председателя Минского городского исполнительного комитета:

Это серьезный товарный рынок, движение товаров как в республику, так и из республики. В нашей стране 60% ВВП составляет экспорт. Для социального развития нашей республики, для повышения жизненного уровня, для Беларуси принципиально важно направление экспорта.