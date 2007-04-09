Посевную холода не остановили

Несмотря на прохладную погоду, хозяйства продолжают сев яровых зерновых. До 10-12 апреля его завершат в южных областях республики, до 13 апреля - сельхозорганизации центральной зоны, а до 15 апреля - северные регионы страны. В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры к сегодняшнему дню посеяны на 89% запланированной площади. В хозяйствах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей осталось засеять около 5% площадей. В Могилевской области незаняты около 14% площадей, в Витебской - почти треть. В настоящее время основное внимание хозяйства уделяют подготовке почвы к севу. К сегодняшнему дню подготовлено 53% пашни к плану. Самые высокие темпы - в Гомельском регионе, выше республиканского показателя темпы в Гродненской, Могилевской и Минской областях. По оценке специалистов, прошедшие ночные заморозки не повредили посевы озимых. На текущей неделе ночные температуры не опустятся ниже -5 градусов, поэтому есть вероятность того, что озимые и первые всходы ранних зерновых нормально перенесут заморозки.