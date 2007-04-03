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Посевная в республике выходит на финишную прямую

03 апреля 2007 12:42
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Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти две трети запланированных площадей. Южные регионы первыми в республике завершают сев яровых зерновых, и если сохранятся благоприятные погодные условия, на этой неделе хозяйства Брестской и Гомельской областей закончат работы. По темпам сева к Брестским хозяйствам приблизились организации Гродненской области, где тоже осталось засеять 23% отведённой территории. В Минской области зерновыми и зернобобовыми культурами занято уже 69% площадей. Успешному проведению сева способствует высокая организация труда, обеспечение хозяйств необходимым запасом топлива, использование современной техники.
# Экономика

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