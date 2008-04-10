Посевная в Беларуси продолжается

В нынешнем году весенне-полевые работы проходят в сложных погодных условиях: энергично взятый старт был остановлен резким похолоданием, а затем дождями. К настоящему моменту в Беларуси засеяно почти 560 тысяч гектаров. Это около 24% запланированной площади. В лидерах Брестская область, по показателям к ней приближается Гомельская и Гродненская. Отстает пока северный регион. Если прогнозы синоптиков оправдаются и ближе к выходным все-таки потеплеет, а дожди не будут носить затяжной характер, хозяйства смогут завершить сев зерновых к началу мая.