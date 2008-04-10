Прямой эфир

Посевная в Беларуси продолжается

10 апреля 2008 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нынешнем году весенне-полевые работы проходят в сложных погодных условиях: энергично взятый старт был остановлен резким похолоданием, а затем дождями. К настоящему моменту в Беларуси засеяно почти 560 тысяч гектаров. Это около 24% запланированной площади. В лидерах Брестская область, по показателям к ней приближается Гомельская и Гродненская. Отстает пока северный регион. Если прогнозы синоптиков оправдаются и ближе к выходным все-таки потеплеет, а дожди не будут носить затяжной характер, хозяйства смогут завершить сев зерновых к началу мая.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 апреля 2008 08:05

В Минске открывается Международная конференция по вопросам нефтехимической промышленности Беларуси

08 апреля 2008 16:54

Беларусь - выгодный экономический партнер

08 апреля 2008 13:51

В Беларуси уже в первой половине этого года может быть введен принцип "кредита налогового доверия"