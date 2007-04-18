Посевная проходит быстро и качественно

Хозяйства Беларуси завершили сев зерновых культур. К 18 апреля уже засеяно на 1 миллион 125 тысяч гектаров, что составляет 102% к плану. По данным Минсельхозпрода, кампания проведена в оптимальные сроки, на высоком уровне, в хозяйствах южных регионов появились уже первые всходы. Однако, ещё остаётся завершить сев тритикале - высокоурожайной культуры для производства комбикормов, ячменя пивоваренных сортов, ярового рапса и льна. Хозяйства уже приступили к севу более теплолюбивых культур, в том числе кукурузы. Сейчас круглосуточно идёт подготовка пашни. Вместе с тем специалисты-агрометеорологи рекомендуют вести сев теплолюбивых культур в последней пятидневке апреля, так как, по прогнозам синоптиков, на текущей неделе ожидается похолодание до нуля - минус 5 градусов. Наиболее холодные ночи будут 21, 22 и 23 апреля, и даже днем в эти дни воздух прогреется лишь до 2-8 градусов тепла. Не исключены дожди с переходом в мокрый снег.