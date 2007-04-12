Посевная перевыполняет планы

Вслед за Минской завершила сев зерновых Гомельская область. В настоящее время хозяйства регионов продолжают работы на сверхплановой площади. Сельхозпредприятиям Гродненской области осталось засеять менее 2% запланированной площади, в Брестской и Могилевской - около 3%. В Витебской - 20%. В целом по республике зерновые культуры размещены на 96% от запланированной площади. В целом сев в республике планируется завершить к 15 апреля. По оценке специалистов, хозяйства республики уложились в оптимальные сроки, что гарантирует высокий урожай зерна. Сев ярового рапса и льна продолжается, и в ближайшие два дня в стране завершится сев ячменя.