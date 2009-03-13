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Посевная кампания в Беларуси в этом году начнется позже, чем в прошлом

13 марта 2009 18:08
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Коррективы в планы сельских тружеников внесла погода – большинство полей все еще под снегом.

Тем не менее, уложиться  с севом   зерновых  аграрии планируют в рекордно- короткие сроки. Всего в  две недели. Предпосылки для этого есть – техника почти отремонтирована, удобрениями и  семенами хозяйства обеспечены. Наши корреспонденты лично убедились – большому  урожаю быть.

У главного инженера селькопроизводственного кооператива «Косино» Валерия Козлова к четырехколесным помощникам   - особое отношение.
Говорит, чтобы посевная  прошла спокойно, возле техники надо не один день провести. Впрочем,  большая часть тракторов  и сеялок   уже хоть сегодня  может выйти в поле

В целом  в хозяйствах республики, к посевной готово  девяносто  процентов  техники. Причем, ставку аграрии  делают не только на испытанные машины. В нынешнем году  на помощь сельским труженикам придут  еще  около тысячи новых мощных  посевных агрегатов. На мехдворах  их ждут со дня на день. Семенами хозяйства  тоже обеспечены. Исключение - кукуруза и некоторые овощные культуры. Их  частично придется завозить из - за рубежа. Что касается зерновых –  в Беларуси   нет ни одного хозяйства, которое имело бы некондиционные семена. 

В достатке у аграриев и минеральных удобрений - прежде всего благодаря  отечественным  поставщикам. Чтобы не тратить деньги  их импорт- в этом году   на поля вывезли значительно больше органики. Хороший задел под будущий урожай сделан  осенью  посеяно более миллиона гектаров озимых. В последние годы они дают большую урожайность, чем яровые и хорошо переносили зимовку Поэтому в Минсельхозпроде уверены – в республике  есть все предпосылки для получения весомого урожая. 

Кстати, в южных регионах страны   уже началась   битва за  будущий  Большой урожай. Сейчас там на поля уже полным ходом вносят калийные удобрения. А понедельника - если позволит погода - начнется весенний сев.

# Экономика

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