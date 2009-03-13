Посевная кампания в Беларуси в этом году начнется позже, чем в прошлом

Коррективы в планы сельских тружеников внесла погода – большинство полей все еще под снегом.

Тем не менее, уложиться с севом зерновых аграрии планируют в рекордно- короткие сроки. Всего в две недели. Предпосылки для этого есть – техника почти отремонтирована, удобрениями и семенами хозяйства обеспечены. Наши корреспонденты лично убедились – большому урожаю быть.

У главного инженера селькопроизводственного кооператива «Косино» Валерия Козлова к четырехколесным помощникам - особое отношение.

Говорит, чтобы посевная прошла спокойно, возле техники надо не один день провести. Впрочем, большая часть тракторов и сеялок уже хоть сегодня может выйти в поле

В целом в хозяйствах республики, к посевной готово девяносто процентов техники. Причем, ставку аграрии делают не только на испытанные машины. В нынешнем году на помощь сельским труженикам придут еще около тысячи новых мощных посевных агрегатов. На мехдворах их ждут со дня на день. Семенами хозяйства тоже обеспечены. Исключение - кукуруза и некоторые овощные культуры. Их частично придется завозить из - за рубежа. Что касается зерновых – в Беларуси нет ни одного хозяйства, которое имело бы некондиционные семена.

В достатке у аграриев и минеральных удобрений - прежде всего благодаря отечественным поставщикам. Чтобы не тратить деньги их импорт- в этом году на поля вывезли значительно больше органики. Хороший задел под будущий урожай сделан осенью посеяно более миллиона гектаров озимых. В последние годы они дают большую урожайность, чем яровые и хорошо переносили зимовку Поэтому в Минсельхозпроде уверены – в республике есть все предпосылки для получения весомого урожая.

Кстати, в южных регионах страны уже началась битва за будущий Большой урожай. Сейчас там на поля уже полным ходом вносят калийные удобрения. А понедельника - если позволит погода - начнется весенний сев.

