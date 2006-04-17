Посевная идет во всех регионах Беларуси

В Беларуси посеяны яровые зерновые культуры на 168 тыс.га, что составляет 16% запланированной площади. Сев ведут все регионы республики, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Так как в нынешнем году из-за погодных условий сроки сева сдвинуты на две недели, хозяйства предпринимают меры, чтобы ускорить его темпы. Для этого почти повсеместно организована двухсменная работа на подготовке почвы, а сам сев ведется весь световой день. На поля выведена вся почвообрабатывающая техника. Труд механизаторов, работающих в ночную смену, оплачивается в двойном размере. До 1 мая сельхозорганизации республики должны повсеместно закончить сев зерновых, до 5 мая - льна, а до 10 мая - сахарной свеклы и картофеля. Сев гречихи и кукурузы, как наиболее теплолюбивых культур, будет проведен позднее.